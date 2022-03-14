Ташкент, 14 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом, из них 11 — в Ташкенте. Об этом 14 марта сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также сообщается, что 12 марта в стране выявили 69 случаев (в Ташкенте — 31), 11 марта — 40 (19).

В сообщении также говорится, что 13 марта в Узбекистане было также выявлено два случая пневмонии (в субботу — 3, в пятницу — 2).

Отмечается, что с 1 марта в республике не зарегистрировано случаев смерти от последствий коронавируса.

Общее количество случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных в Узбекистане с марта 2020 года, составило 237,2 тысячи.