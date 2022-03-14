Донецк, 14 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили обстрел шахты в Киевском районе Донецка. Об этом 14 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

(сс) Free-Photos Шахта

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В штабе рассказали, что под обстрел ВФУ попала шахта имени Засядько. В результате атаки был обесточен вентилятор главного проветривания. Сейчас под землёй находятся 83 горняка.

Кроме того, под обстрел в Петровском районе Донецка попали школа № 103, горный лицей и домостроение по ул. Дунаевского.