Воронеж, 14 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Акцию поддержки Вооружённых Сил Российской Федерации и жителей Донбасса провели работники Воронежского акционерного самолётостроительного общества, об этом сообщается в соцсетях предприятия 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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В акции приняли участие около 130 сотрудников авиазавода, которые выстроились в форме буквы Z на территории предприятия, возле цеха окончательной сборки. Сотрудники завода держали также лозунги «Время помогать!» и «Своих не бросаем!».

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни акции в поддержку Вооружённых Сил России проходят в разных регионах России.