Москва, 14 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Ранее блокировавшие Северодонецк с восточного и южного направления войска Луганской Народной Республики (ЛНР) в настоящее время ведут бои с украинскими националистами на северо-восточных окраинах этого города. Об этом 14 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Также он уточнил, что на Украине с начала специальной военной операции России выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ночь на 14 марта авиация и силы ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбили четыре беспилотника киевских боевиков.