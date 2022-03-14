Москва, 14 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Четыре беспилотных аппарата сбиты российскими военными на Украине за минувшую ночь. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 14 марта журналистам.

Bayhaluk БПЛА Bayraktar TB2

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В числе сбитых аппаратов — беспилотник Bayraktar TB-2 турецкого производства. Такой же аппарат российские военные сбили 12 марта.

«За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar TB-2», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 марта российские военные вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.

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