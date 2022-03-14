Москва, 14 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. На Украине с начала специальной военной операции России выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры. Об этом 14 марта заявил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Он рассказал, что с начала спецоперации выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры.

За последние сутки Вооружённые силы РФ продвинулись на 11 километров, продолжив наступление. Российские войска вышли на рубеж населённых пунктов Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное.