Новосибирские власти рассказали, где разместят беженцев из Донбасса
Новосибирск, 14 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области принять на временное размещение жителей Донецкой и Луганской Народных Республик готовы восемь объектов. Об этом во время оперативного совещания сегодня, 14 марта, сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
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Жителей Донбасса примут пять загородных круглогодичных лагерей (960 мест), санатории «Лазурный» (два структурных подразделения) и «Золотой берег» (суммарно 240 мест).
Отмечается, что они уже полностью готовы для размещения людей с учётом необходимых санитарно-эпидемических требований.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что согласно постановлению правительства России, в Новосибирскую область приедут 1200 беженцев из Донбасса.