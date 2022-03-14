Луганск, 14 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Украинские военные загоняли танки во дворы жилых домов и вели огонь, рассказали жители города Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает 14 марта Народная милиция ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

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По словам одной из местных жительниц, стреляла «Украина». Другая женщина рассказала, как из-за действий ВСУ загорались дома.

«Во дворы загоняют танки и начинают стрелять … Одна хата сгорит … Смотрим, там горит», — рассказала жительница города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попасную освободили от украинских националистов войска ЛНР. В районе железной дороги обнаружили место массового убийства мирных жителей.

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