Воронеж, 14 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. «Хор Турецкого» выступил в Воронеже, на концерте побывали вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры 14 марта.

Департамент культуры Воронежской области Концерт

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Концерт состоялся 11 марта в Event-Hall, при поддержке облправительства концерт посетили 1,7 тысячи переселенцев из Донбасса, а также медиков, которые боролись с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта благотворительный концерт для жительниц Донбасса, эвакуированных в Воронежскую область, дал в Воронеже Николай Басков.