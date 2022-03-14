Донецк, 14 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. С начала военной спецоперации войска Донецкой Народной Республики освободили 90 населённых пунктов. Об этом 14 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«По состоянию на 14 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР контролирует 90 населенных пунктов», — рассказали в штабе.

Уточняется, что ранее данные населённые пункты находились под контролем вооружённых формирований Украины.

Также в штабе заявили, что эвакуация мирных жителей Мариуполя продолжается.