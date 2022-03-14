Москва, 14 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Социальная сеть Instagram 14 марта официально внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.

Instagram

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В ночь на 14 марта работа соцсети была заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры от 11 марта. Причиной послужило разрешение для пользователей Instagram и Facebook из ряда стран призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

Обе социальные сети принадлежат Meta Platforms. Генеральная прокуратура направила иск в суд с требованием признать компанию экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории РФ.