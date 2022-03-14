Канберра, 14 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. 14 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции, заявил, что спецоперация России на территории Украины заставила «мир переоценить» зависимость от российского сырья. Это, по его мнению, предоставляет Австралии возможность расширить свое присутствие на товарных рынках, передает телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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«Сорок процентов поставок газа в Европу зависит от России, и поэтому крупнейшие страны с развитой экономикой сегодня снова задумываются о том, каковы их цепочки поставок», — сказал Моррисон.

«Правительство Японии стремится продолжать развивать наши проекты, связанные с водородом … но это усугубляется наблюдаемой нами неопределенностью … Помимо этого, я провел разговор с канцлером Германии несколько недель назад, где-то неделю назад, когда я был в изоляции … Одной из первых вещей, о которых он хотел поговорить со мной, было производство водорода в Австралии», — рассказал премьер-министр.

Таким образом, Моррисон дал понять, что замена российского водорода может быть осуществлена с помощью увеличения поставок из Австралии.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.