Донецк, 14 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

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В представительстве рассказали, что обстрел зафиксирован в 9:10, он вёлся со стороны украинских вооружённых формирований, расположенных в населённом пункте Марьинка. Всего было выпущено шесть мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска выпустили десять снарядов по населённому пункту Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.