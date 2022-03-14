Донецк, 14 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. За сутки украинские войска 24 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Цуканов М.В Флаг ДНР

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Всего за сутки по территории республики украинские войска открывали огонь 24 раза, выпущено 177 боеприпасов, рассказали в представительстве.

Уточняется, что в результате обстрелов пострадали четыре человека, в том числе трое находились на ранее освобождённых территориях ДНР.