Москва, 14 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. То, как западные страны силовым образом закрывают российский бизнес и свои предприятия в России, является ненормальным. Запад такими действиями просто превращает свои обязательства в мусор. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Tvc.ru Мария Захарова

«Ну, так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, (которые) уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им понять, слово «навсегда» применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства», — подчеркнула российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, целый ряд иностранных компаний приостановили свою деятельность в России из-за начатой Москвой военной спецоперации по защите Донбасса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

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Так, в частности, работу всех своих ресторанов приостановила компания McDonald’s. Также свою деятельность в России прекращают немецкий Commerzbank, японские бренды Japan Tobacco и Uniqlo, ведущий мировой страховой брокер и риск-консультант Marsh & McLennan и многие другие.