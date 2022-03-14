Москва, 14 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Заморозку золотовалютных резервов России можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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По словам министра, заморозку валютных счетов ЦБ РФ и правительства можно расценивать как желание западных стран организовать искусственный дефолт в России.

«Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров в нашей стране, принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом», — рассказал Силуанов на совещании.

По его мнению, Запад ведёт в Россией финансовую и экономическую войну.