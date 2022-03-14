В ДНР сообщили, что ВСУ обстреливают трассу из Ясиноватой в Горловку
Донецк, 14 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В настоящее время киевские боевики ведут обстрел трассы из Горловки в Ясиноватую. Об этом 14 марта сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Обстрел
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«С позиций украинских боевиков ведётся обстрел междугородной трассы, ведущей из Горловки в Макеевку через Ясиноватую», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в связи с этим движение по указанной трассе закрыто. Кроме того, жителям республики рекомендовали ввиду этого корректировать маршрут своих передвижений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска устроили обстрел посёлка шахты «Трудовской» в Донецке.