Донецк, 14 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Украинские войска устроили обстрел посёлка шахты «Трудовской» в Донецке. Об этом 14 марта сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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Обстрел зафиксирован в 8:40, всего выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска выпустили десять снарядов по населённому пункту Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.