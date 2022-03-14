Берлин, 14 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Свыше 300 правонарушений в отношении граждан РФ и выходцев из России было зафиксировано с момента начала спецоперации российскими ВС по денацификации Украины в Германии. Об этом 14 марта сообщает N-TV со ссылкой на данные немецкой уголовной полиции.

Heiko S В Германии

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Уточняется, что с момента начала российской спецоперации в ФРГ было зарегистрировано 318 правонарушений в отношении граждан РФ и лиц российского происхождения.

Также указывается, что в первую очередь речь идет о порче имущества и об оскорблениях на улице и в интернете. При этом отмечается, что на этом фоне многие русско-немецкие объединения находятся в кризисе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись уничтожения штурмовой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России склада боеприпасов киевских боевиков в ходе спецоперации до денацификации Украины обнародовало Минобороны РФ.