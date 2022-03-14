Ставрополь, 14 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Субъекты Северного Кавказа примут около семи тысяч беженцев с Украины и Донбасса. Постановлением правительства РФ от 12 марта 2022 года определено точное число граждан, которых подлежит принять и разместить каждому субъекту. Это число может быть скорректировано в случае, если вынужденных покинуть свои дома в поисках убежища окажется больше. В приоритетном порядке оставлять в регионе рекомендовано тем беженцам, у которых в данном субъекте проживают родные и близкие.

Пресс-служба администрации Липецкой области Липецкая область приняла беженцев с Украины

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Так, на Ставрополе должны быть размещены 2005 человек, в Чечне — 1500, в Дагестане — 1268, в Северной Осетии — 1000, Кабардино-Балкарии — 800, Ингушетии — 300, в Карачаево-Черкесии — 150.

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному на официальном портале правовой информации, больше всего беженцев должны будут принять Белгородская и Ростовская области и Крым.

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