Донецк, 14 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили десять снарядов по населённому пункту Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 14 марта сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

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Обстрел зафиксирован в 8:30 со стороны посёлка Новосёловка Вторая. Всего по Пантелеймоновке выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Донецкой Народной Республики Верхнеторецкое.