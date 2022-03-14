Москва, 14 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения штурмовой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России склада боеприпасов киевских боевиков в ходе спецоперации по денацификации Украины обнародовало 14 марта Минобороны РФ.

Минобороны России Су-25

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"Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 с ракетным вооружением», — говорится в описании к опубликованным кадрам.

Также указывается, что после выполнения боевого задания штурмовики возвратились на аэродром базирования, согласно объективному контролю, цель была поражена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что может «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.