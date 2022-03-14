Джакарта, 14 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что штамм коронавируса «Дельтакрон» не был обнаружен в стране, сообщает Kompas.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«До сих пор «Дельтакрон» не был обнаружен», — говорится в заявлении минздрава Индонезии.

Ученые в Европе и США заявили о новом штамме коронавируса, который объединяет штаммы «Дельта» и «Омикрон».

Франция, Дания, Великобритания и Нидерланды обнаружили этот штамм на основе международных данных GISAID. На самом деле, в Великобритании выявлено 30 случаев заражения «Дельтакроном».

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 15 членов экипажа, включая капитана корабля, в течение пяти дней находятся на борту корабля Edricko 3, который сел на мель в провинции Западная Ява.