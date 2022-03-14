Донецк, 14 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Населённые пункты Минеральное и Ясиноватая Донецкой Народной Республики подверглись обстрелу, сообщили 14 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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В представительстве рассказали, что обстрел зафиксирован со стороны вооружённых формирований Украины, расположенных в Авдеевке, в 8:23. По Ясиноватой было выпущено 15 снарядов калибра 122 мм, по посёлку Минеральное — десять снарядов того же калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки украинские войска четыре раза обстреляли населённые пункты ЛНР.