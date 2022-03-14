Лондон, 14 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Пятнадцать российских предпринимателей, в числе которых Роман Абрамович, могут попасть под новые санкции Евросоюза. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на соответствующий проект документа.

Marina Lystseva Роман Абрамович

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Имя Абрамовича, отмечает издание, значится в чёрном списке из 15 физических лиц. В список попали четыре «олигарха», семь бизнесменов, связанных с Кремлём, и её четыре человека, связанные, по мнению составителей списка, с «кампанией по дезинформации».

О новых санкциях должны объявить 14 марта. Также ЕС рассматривает дальнейшие экономические санкции против российских госпредприятий, которые занимаются авиа‑ и судостроением.

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Источники издания рассказали, что в ЕС также рассматривают возможность рейтингового запрета в отношении российских банков, запрета на поставки продукции черной металлургии и новые инвестиции в российскую энергетику, ограничений поставок предметов роскоши.

Как сообщало ИА REGNUM, новый виток введения Западом антироссийских санкций связан с проведением на Украине российской военной спецоперации.