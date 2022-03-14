Астана, 14 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 64 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в республике выявили 1 304 506 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 281 182 человека, в том числе 211 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 10 716 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 945 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 648 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было два таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 98 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 609 человек. Были выявлены три случая смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19.