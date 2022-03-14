Симферополь, 14 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Русский язык на Украине должен получить статус второго государственного, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

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"Русский язык обязательно должен быть вторым государственным на Украине, — цитирует сова Мурадова РИА Новости. — Собственно говоря, это касается всего постсоветского пространства».

Он добавил, что особенно это необходимо в странах, где проживают большие русскоязычные общины.

Мурадов предложил брать пример с Крыма, где украинский язык признан государственным вместе русским и крымско-татарским, хотя доля украинцев кратно меньше, чем на Украине русскоязычных.