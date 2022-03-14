Кишинёв, 14 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Население Молдавии выросло на 4% после начала Россией военной спецоперации по денацификации Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Николай Попеску на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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«Нам нужно оказывать большую поддержку для управления ситуацией на границе, нам нужно новое оборудование. Нам нужны дополнительные инвестиции в здравоохранение», — сказал глава МИД.

Он добавил, что к сложившейся ситуации необходимо адаптировать систему образования республики, в том числе школы, а также работу больниц. Министр также заявил, что дефицита продуктов в Молдавии нет, но некоторые виды товаров станут дороже.

Стоит отметить, что, согласно официальным данным, в Молдавии с Украины за последние две недели прибыло более 300 тыс. человек. Из них более 100 тыс. остались на территории республики.