Красноярск, 14 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Жители Красноярского края жалуются в Роспотребнадзор на несоответствие цен на товары в магазинах при расчёте на кассе. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в краевом управлении ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в происходящем, возможно, «нет никакого злого умысла, и это обычная халатность персонала». Однако это является нарушением законодательства.

«Предназначенные для продажи товары должны находиться в торговом зале только при наличии действующих ценников с достоверной информацией о наименовании и цене реализуемого товара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае отказа администрация магазина вернуть разницу между стоимостью товара и указанной на ценнике ценой потребитель может обратиться в магазин с письменной претензией.

Если спорная ситуация так и не разрешилась, потребителям предлагают обращаться в Роспотребнадзор.

«Если вы столкнулись с нарушением прав потребителя, советуем не оставлять это без внимания. Указанное нарушение является основанием для привлечения продавца к административной ответственности», — подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный комитет по ценовой политике Якутии в марте получил десятки жалоб на повышение стоимости социально значимых товаров.

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