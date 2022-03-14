Вашингтон, 14 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Россия проявляет некоторые признаки готовности к «серьёзным переговорам» с Украиной, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман

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По её словам, ситуация изменилась из-за давления Запада на Россию. Вместе с тем западные страны должны продолжать помогать Киеву «всеми возможными способами».

«Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьёзным переговорам», — заявила замгоссекретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине ранее заявили о якобы беспрерывных переговорах с Россией. Подведение предварительных итогов ожидается 14 марта.

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