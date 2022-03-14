Берн, 14 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Антироссийские санкции могут сделать дорогостоящими международные проекты в сфере космоса. Об этом сообщает швейцарский телеканал SRF.

Космос

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Один из проектов, который может пострадать в результате санкционного давления на Россию, — совместная миссия ExoMars, в рамках которой к Марсу должен быть запущен европейский марсоход. В Российской Федерации разработан посадочный модуль, также с территории РФ должен состояться запуск.

Научный журналист Карл Урбан отметил, что сейчас участники проекта ожидают заявления от Европейского космического агентства (ЕКА) об отмене запуска. По его словам, выход РФ из программы космического сотрудничества — это «драматичное событие».