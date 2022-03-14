Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР
Луганск, 14 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. За последние сутки территорию Луганской Народной Республики обстреляли четыре раза. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Обстрел со стороны ВСУ
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По данным представительства, обстрел вёлся со стороны украинских войск. Всего за сутки зафиксировано четыре атаки.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска около 6:00 обстреляли населённые пункты ДНР.