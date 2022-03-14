Москва, 14 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Клиенты российских банков получили возможность открыть вклады в валютах стран, не вводивших санкции против России, сообщает 14 марта РИА Новости.

Xuexueyingwen.com Юань

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Среди валют, в которых можно открыть вклад, оказались китайские юани, азербайджанские манаты, казахстанские тенге, турецкие лиры, индийские рупии и армянские драмы. Кроме того, можно открыть вклад в белорусских рублях, а также в дирхамах — валюте Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В частности, возможность открыть вклад в иностранных валютах предлагают «Альфа-банк», «Солидарность», АТБ, «Приморье», «ББР банк», «Сити банк» и «Тинькофф банк».