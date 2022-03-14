Тайбэй, 14 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Решение о разработке плана эвакуации своих сотрудников и бизнеса с территории России приняла тайваньская компания ASUS. Об этом 14 марта заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа, ее слова приводит Центральное информационное агентство острова.

Guilherme Torelly Логотип Asus

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По словам Мэйхуа, Тайвань «поддерживает другие демократии», в связи с чем его властями были приняты антироссийские санкции.

«В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России», — сказала она.

Отметим, ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров написал письмо председателю правления ASUS Джонни Ши с призывом прекратить деятельность тайваньской компании на территории России.