Компания ASUS создаст план эвакуации своего бизнеса из России
Тайбэй, 14 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Решение о разработке плана эвакуации своих сотрудников и бизнеса с территории России приняла тайваньская компания ASUS. Об этом 14 марта заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа, ее слова приводит Центральное информационное агентство острова.
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По словам Мэйхуа, Тайвань «поддерживает другие демократии», в связи с чем его властями были приняты антироссийские санкции.
«В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России», — сказала она.
Отметим, ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров написал письмо председателю правления ASUS Джонни Ши с призывом прекратить деятельность тайваньской компании на территории России.