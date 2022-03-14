Москва, 14 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Рубль на Московской бирже 11 марта недвусмысленно и чувствительно дал понять доллару и евро, что они здесь нежеланные гости, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

WDnet Евро

В итоге к вечеру пятницы доллар потерял по отношению к «россиянину» сразу 4 руб. 25 коп., рухнув на 3,6% до 114,25 руб., а евро лишился 3 руб. 97 коп., обвалившись на 3,2% до 121,03 руб.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, который в конце прошлой недели был чуть ли ни одним из ключевых спикеров страны на тему о том, что будет с экономикой, заявил, что Россия не собирается отказываться от своих обязательств по обслуживанию долга.

Однако инвесторам из недружественных (то есть из «санкционных») стран доходы по российским евробондам будут выплачиваться в рублях до тех пор, пока соответствующие страны не разморозят находящиеся под санкциями золотовалютные резервы России.

Силуанов также впервые назвал сумму российских золотовалютных резервов, находящихся под санкциями, составляющую $300 млрд или около 48% от общего объёма международных резервов РФ.

Хотя глобальные рейтинговые агентства вряд ли на этой новости начнут повышать суверенный рейтинг России, который был снижен до уровня «С», то есть до уровня «неизбежного дефолта»

Информация о том, что Россия не отказывается от своих обязательств, добавила рублю немного оптимизма.

Центробанк РФ принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже

На сегодняшний день ожидается курс доллара в новом широком коридоре 113−120 руб., а курс евро — тоже в широком коридоре 119−126 руб.

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