Москва, , 19:49 — REGNUM Биржевой курс рубля по отношению к доллару и евро растёт второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по итогам торгов в пятницу, 11 марта.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 мск курс доллара составил 114,25 рубля, что на 4 рубля 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро упал на 3 рубля 97 копеек и составил 121,03 рубля.

Тем временем Банк России понизил официальный курс доллара на субботу, 12 марта, на 3 рубля 63 копейки — до 116,75 рубля. Курс евро понижен на 4 рубля 1 копейку — до 128,95 рубля.