Новосибирск, 14 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области оперативный штаб предложил снять часть действующих из-за коронавируса ограничений. Об этом сегодня, 14 марта, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Так, с 18 марта предложено отменить QR-коды в театрах, кинотеатрах, на концертах и выставках, в санаториях и гостиницах. А с 1 апреля — при проведении спортивных мероприятий. Однако, участникам из других регионов потребуется результат ПЦР-теста.

Эти предложения рассмотрят на заседании регионального правительства.