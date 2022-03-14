Тайбэй, 14 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Тайваньская компания ASUS, специализирующаяся на производстве компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации бизнеса и сотрудников из России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление сделала 14 марта министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Asus Computers

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Комментируя призывы украинской стороны немедленно прекратить деятельность в России, Ван Мэйхуа уточнила, что компания в первую очередь будет рассматривать возможность эвакуации бизнеса и сотрудников из России.

Напомним, вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров обратился с призывом к руководству тайваньской компании ASUS прекратить всяческие отношения с Россией и приостановить деятельность на её территории на фоне российской спецоперации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск заявил об инфляционном давлении, которое испытывают основанные им компании Tesla и SpaceX из-за санкций Евросоюза и США против России.