Москва, 14 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Рост цен на зерно и топливо может вызвать голод в ряде регионов мира. Об этом 13 марта заявил ряд специалистов в области сельского хозяйства, пишет Guardian.

quentcourtois0 Голод в Африке

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Цены на продовольствие и нефть росли и до начала спецоперации по денацификации — из-за климатического кризиса и пандемии коронавируса. Сейчас к этим факторам добавились запрет на вывоз зерна из РФ и невозможность экспорта из Украины, что привело к подорожанию зерна на 25% на мировых рынках. Проведение спецоперации в течение длительного времени еще более увеличит цены на зерно и продовольствие на мировых рынках.

Ситуацию усугубляет и климатический фактор: в Канаде производители столкнулись с неурожаем из-за засухи, в странах Восточной Африки, наоборот, — из-за трех сезонов дождей, которые привели к гибели посевов и падежу скота.

«Урожаи гибнут, домашний скот гибнет, а голод усиливается по мере того, как повторяющиеся засухи поражают Африканский Рог. Ситуация требует немедленных гуманитарных действий и последовательной поддержки для повышения устойчивости сообществ к будущему», — заявил региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН в Восточной Африке Майкл Данфорд.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации на территории Украины. В результате действий ВС РФ оказался заблокирован порт Одессы, через который осуществлялся в том числе зерновой экспорт.