Симферополь, 14 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Сухопутным коридором удалось связать полуостров Крым и Донбасс в результате российской спецоперации на Украине. Об этом 14 марта сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.

Ppcrimea.ru Георгий Мурадов

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По словам Мурадова, Крым и Донбасс теперь связаны сухопутным коридором через территорию Украины. Россия полностью держит под своим контролем автомобильную дорогу от Крыма до Мариуполя. Как отметил Мурадов, пока идёт спецоперация, автомагистраль может использоваться для поставок гуманитарных грузов населению на освобождённых территориях.

«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — пояснил Мурадов.

По мнению постпреда Крыма, уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через ключевые порты Крыма и порты в Мариуполе и Бердянске, которые являются ключевыми на Азовском море. Такое взаимодействие станет, по словам Мурадова, залогом развития всего региона.

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