Токио, 14 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Токио планирует в 2022 году развивать экономические отношения с Россией. На это указывает нежелание правительства Японии пересматривать бюджет на 2022 финансовый год (начнётся 1 апреля), в котором, в частности, предусмотрена эта статья расходов.

S Solomonov Флаги России и Японии

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Отвечая на вопросы оппозиции в парламенте, японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил: «В настоящее время мы не планируем пересматривать бюджет», пишет ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в вопросе о введении запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины Япония планирует сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с партнёрами по «Группе семи» (G7).