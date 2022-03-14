Вашингтон, 14 марта, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Американские компании Tesla и SpaceX испытывают инфляционное давление из-за санкций Евросоюза и США против России. Об этом заявил основатель компаний Илон Маск.

Daniel Oberhaus Илон Маск

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По его словам, обе компании столкнулись с заметным инфляционным давлением в сырье и логистике.

ИА REGNUM сообщало, что Маск заявил об отказе блокировать глобальной спутниковой системой Starlink российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств».

Ранее сообщалось, что индекс потребительских цен в США достиг рекордных с 1982 года темпов — 7,9%. Эксперты считают, что инфляция в США продолжит расти из-за действия как внутренних, так и внешнеэкономических факторов.