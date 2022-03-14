Экономист: Запад не выживет без российских металлов и удобрений
Москва, 14 марта, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Запад не выживет без российских металлов и удобрений, считает исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова.
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Мировой продовольственный кризис может вызвать ограничение или запрет на экспорт удобрений. Это связано с тем, что Россия входит в пятёрку ведущих мировых производителей удобрений, при этом две трети её продукции идёт на экспорт. Санкции неминуемо вызовут дефицит и подорожание продуктов.
Кроме того, Максакова обратила внимание на то, что на Россию приходится порядка 10−12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия.
«Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей», — цитирует эксперта агентство «Прайм».