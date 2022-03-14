Канберра, 14 марта, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Новые санкционные меры в отношении 33 российских предпринимателей и членов их семей объявили власти Австралии. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В документе указывается, что решением правительства Австралии введён новый пакет санкционных мер в отношении 33 известных российских бизнесменов и их ближайших родственников.

В частности, в санкционный список попали бизнесмен и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении санкционных мер правительством Австралии в отношении Вооруженных сил России, шести военачальников и десяти лиц, якобы «разжигающих вражду» и «распространяющих пропаганду».