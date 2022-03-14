Москва, 14 марта, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Несмотря на улучшением эпидемической ситуации в России, говорить о завершении пандемии COVID-19 неверно. Так считает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Цифры говорят нам о том, что заболеваемость и число госпитализаций падают. Но считать, что пандемия идет на спад или закончилась, нельзя — сейчас закончилась острая фаза пандемии. Вирус остался в популяции во всех странах. Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, через некоторое время уровень иммунной защиты снизится, в связи с чем заболеваемость пойдёт в рост. Однако большая часть пациентов будет болеть COVID-19 в лёгкой форме.

Инфекционист рекомендует избегать скопления людей, так как это может привести «к локальной вспышке». Тяжесть заболевания будет напрямую зависеть от своевременного получения медицинской помощи и уровня иммунной защиты населения.