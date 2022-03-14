Вашингтон, 14 марта, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Вымыслом назвало утверждения американской газеты The Wall Street Journal о запугивании западных компаний в России угрозами задержания руководства и национализацией активов посольство России в США. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба российского диппредставительства в своём телеграм-канале.

GDJ Фейк-ньюс

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Дипломаты призвали американские СМИ «отказаться от порочной практики» распространения ложных новостей. В посольстве уточнили, что «опус The Wall Street Journal — чистый вымысел», так как на территории России работали и работают множество западных предприятий и компаний, причём больше тысячи из них — американские.

В диппредставительстве подчеркнули, что решение о том, продолжать или нет предпринимательскую деятельность в России, принимает исключительно руководство компании. Точно так же и право проигнорировать «русофобскую истерию», которая заставила иностранный бизнес понести огромные убытки, лишь бы сделать хуже России, остаётся за руководством западных компаний.

Напомним, издание The Wall Street Journal опубликовало статью, из которой следует, что представители Генпрокуратуры России якобы угрожали западным компаниям, в том числе McDonalds, Procter & Gamble и Coca-Cola, судебными процессами и национализацией активов за решение приостановить деятельность на территории России.