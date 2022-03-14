Хабаровск, 14 марта, 2022, 05:01 — ИА Регнум. В Хабаровске закрыли ковидный госпиталь в городской больнице им. Матвеева. Всего в нем было 164 койки. После санитарной обработки больница вернётся к плановой помощи по своему профилю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Кроме того, сокращается количество ковидных коек и в двух других больницах Хабаровска, а также в городской больнице Комсомольска-на-Амуре.

«В крае продолжается стабильное снижение числа заражений коронавирусной инфекцией. За последние сути выявлено 902 новых случая, это меньше, чем днем ранее, госпитализировано 24 человека. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае COVID-19 переболели 188 тыс. человек, выздоровели 179 972 пациентов», — пояснили в минздраве региона.

Читайте также: В России за сутки провели более 320 тыс. тестов на SARS-CoV-2

Как сообщало ИА REGNUM, более 320 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки.