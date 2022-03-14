Москва, 14 марта, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Москва не намерена просить Запад об отмене санкций, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за её суверенные политические решения. Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата», — приводят слова Вершинина «Известия».

По его словам, Москва не будет просить Запад снимать санкции. В ответ на них Россия продолжит «развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть».

Напомним, что страны Евросоюза и прочие страны под руководством США организовали экономическую войну против России и информационно-психологическую травлю всех русских и русскоговорящих после того, как Россия начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины и оказанию помощи республикам Донбасса.