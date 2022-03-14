Публицист: США финансируют войну на Украине за счет наркотиков
Москва, 14 марта, 2022, 03:40 — ИА Регнум. На брошенных украинской армией и нацбатами позициях часто находят шприцы, тампоны, жгуты, что свидетельствует об употреблении наркотиков. Об этом 13 марта пишет публицист Игорь Моисеев на страницах издания «Свободная Пресса».
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
»О том, что нацисты периодически «ширяются наркотой и ходят «обдолбанными», говорят и местные жители. Многим из них бандеровцы предлагали героин на продажу, уверяя, что это — «чистейший афганский герыч, понтовый, не бодяга», — заявил Моисеев.
По мнению публициста, наркотические вещества — это не просто способ взбодрить упавших духом солдат ВСУ и нацбатов, но и средство для финансирования войны.
Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС России на территории Украины. Заявленными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, нейтральный статус, признание независимости ДНР и ЛНР, российского суверенитета над Крымом, придание русскому языку статуса государственного.