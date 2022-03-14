Москва, 14 марта, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России объявило три крупных тендера, в рамках которых планируется снизить стоимость строительства отечественных самолётов, создать новый легкий многоцелевой самолёт для местных воздушных линий и выполнить модификации по программе «Сухой Суперджет» с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Общая стоимость трёх тендеров — свыше 22 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Dmitry Terekhov SSJ-100

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4 апреля 2022 года госзаказчик планирует заключить контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе «Сухой Суперджет» в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Тендер стартует с ценой 15 558 842 260 рублей. В рамках контракта планируется аванс в размере 30%. Работы должны завершить в два этапа — до 15 ноября 2023 года.

Итоги тендера с начальной ценой 3,5 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторской работы в целях создания лёгкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий подведут 6 апреля. Работа должна быть завершена в этом случае в 12 этапов — до 15 ноября 2024 года.

В ходе третьего конкурса планируется провести работы по улучшению характеристик надежности самолёта RRJ-95, расширив условия эксплуатации и снизив стоимость эксплуатации. На эти цели из федерального бюджета готовы потратить 3 млрд рублей. Итоги подведут 4 апреля 2022 года. Работы должны быть выполнены в два этапа — до 15 ноября 2023 года.

Напомним, ранее в министерстве заявили, что за счёт замены двигателей на самолётах Sukhoi Superjet 100 можно будет увеличить их выпуск — до 40 единиц ежегодно. Среди заявленных целей в авиастроении — максимально полное импортозамещение систем и агрегатов. Заявления министерства сделаны на фоне западных санкций, которые также затронули и сферу авиаперевозок, снабжения запчастями и компонентами.